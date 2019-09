Malesia: esportazioni in aumento dell'1,7 per cento a luglio (2)

- Sempre secondo i dati del ministero, il commercio totale a luglio è sceso dell'1,9 per cento su base annua a 161,65 miliardi di ringgit con importazioni contratte del 5,9 per cento a 73,69 miliardi di ringgit (circa 17,5 miliardi di dollari). Ciò ha portato il surplus commerciale in aumento del 75,6 per cento a 14,27 miliardi di ringgit (circa 3,39 miliardi di dollari). Le esportazioni e le importazioni sono scese rispettivamente dello 0,4 per cento e del 2,6 per cento a 569,46 miliardi di ringgit (circa 135 miliardi di dollari) e 487,84 miliardi di ringgit (circa 116 miliardi di dollari). Le esportazioni della Malesia in Cina per i primi sette mesi sono cresciute dello 0,3 per cento a 77,47 miliardi di ringgit (circa 18,4 miliardi di dollari), sostenute da maggiori esportazioni di Gnl, prodotti chimici e chimici, ferro e acciaio, nonché prodotti di carta e cellulosa. (Fim)