Balcani: presidente romeno Iohannis, Bucarest ha sempre sostenuto processo di allargamento Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha sempre sostenuto la politica di allargamento dell'Unione europea nei Balcani. E' quanto scritto dal presidente della Romania, Klaus Iohannis in un messaggio inviato durante l'apertura della Conferenza dei capi di Stato maggiore della Difesa dei paesi dei Balcani, su questioni di cooperazione militare nella regione. Nel messaggio, Iohannis ha sostenuto che il dialogo all'interno di questo quadro apporta valore aggiunto alla cooperazione regionale e aiuta a rafforzare la stabilità e la sicurezza nei Balcani. Nel messaggio presentato da Mihai Somordolea, consigliere di Stato del Dipartimento di sicurezza nazionale viene menzionato che questo modello di cooperazione riunisce Stati amici della Romania nella regione, come Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Grecia, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Turchia. "In quanto paese membro dell'Unione europea e dell'Alleanza del Nord Atlantico, la Romania presta particolare attenzione agli Stati di questa regione e sostiene la loro vicinanza alle famiglie europee ed euroatlantica”, ha sottolineato Iohannis nel messaggio. (segue) (Rob)