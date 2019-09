Balcani: presidente romeno Iohannis, Bucarest ha sempre sostenuto processo di allargamento Ue (4)

- Il capo dello Stato ha affermato che la partecipazione alla 13ma riunione della conferenza dimostra l'utilità di questo modello di cooperazione. Iohannis ha sottolineato che il dialogo in questo quadro genera valore aggiunto per la cooperazione regionale e contribuisce a rafforzare la stabilità e la sicurezza nei Balcani. "I temi del dibattito della conferenza di quest'anno - cooperazione militare, gestione delle crisi, sfide e limitazioni delle missioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite - sono di vero interesse per la Romania e per tutti i partecipanti a questo incontro. La cooperazione militare, così come lo scambio di opinioni e le migliori pratiche nella gestione delle crisi, a livello di alleati e partner della Nato sono oggi necessari, dati i cambiamenti sempre crescenti nel contesto della sicurezza e l'imprevedibilità dei rischi per la stabilità e la sicurezza della regione. Allo stesso tempo, il ruolo delle Nazioni Unite nella gestione delle crisi è stato e rimarrà cruciale per mantenere la pace su scala globale", ha concluso Iohannis. (Rob)