Repubblica Ceca: fonti stampa, a Jourova offerto ruolo commissario Ue su stato di diritto

- La presidente eletta della Commissione europea, Ursula von der Leyen, avrebbe offerto alla ceca Vera Jourova il portafoglio di commissario allo stato di diritto e alle questioni democratiche. Lo riporta il sito d’informazoine "Politico". Il ruolo includerebbe il compito di occuparsi di questioni come fake news e linguaggio d'odio. Jourova è attualmente commissario uscente alla giustizia, ai consumatori e alla parità di genere e il governo di Praga spera in un portafoglio economico o commerciale nella nuova Commissione Ue. Secondo il sito di news, l'offerta potrebbe essere una mano tesa da von der Leyen ai paesi dell'Europa centrale, da cui sono arrivate critiche alla Commissione uscente per l'eccessivo zelo con cui ha vigilato sul rispetto dello stato di diritto nella regione.(Rep)