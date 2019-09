Ue: Eurostat, a luglio commercio al dettaglio in calo dello 0,6 per cento in zona euro (2)

- Nell'area euro a luglio 2019, rispetto a luglio 2018, il volume del commercio al dettaglio è aumentato del 2,8 per cento per i prodotti non alimentari, del 2 per cento per il carburante e dell'1,3 per cento per alimenti, bevande e tabacco. Nell'Ue a 28, il commercio al dettaglio è aumentato del 3,7 per cento per i prodotti non alimentari, del 2,4 per cento per i carburanti e dell'1,2 per cento per i prodotti alimentari, bevande e tabacco. L'aumento annuale maggiore si è registrato in Romania (+7,5 per cento), Malta (6,5 per cento), Ungheria e Slovenia (entrambi al 6,3 per cento). L'unica diminuzione è stata osservata in Slovacchia (0,8 per cento). (Beb)