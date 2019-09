Finestra sul mondo: Tlc, Berlusconi e Bolloré sul piede di guerra per una manciata di briciole

- I due magnati del settore dei media, Silvio Berlusconi e Vincent Bolloré, sono come due pensionati ad un banchetto che litigano sull'ultimo tramezzino rimasto mentre gli altri commensali, i nuovi arrivati Netflix e Amazon, si mangiano comodamente la torta. Lo scrive il quotidiano economico spagnolo "Cinco Dias", spiegando che i due giganti dell'audiovisivo si sono ormai interposti sul cammino verso la crescita di Mediaset, una società valutata 4 miliardi di dollari. L'origine del problema - si legge sul giornale - è da rintracciarsi nel 2016 quando il gruppo mediatico francese Vivendi, controllato da Bolloré e con un valore di mercato di 36 miliardi di dollari, si accordò per comprare la divisione Premium. L'operazione, progettata per dar vita a una alleanza ampia e costruttiva con l'ex presidente del Consiglio, andò però a monte per ragioni ancora poco chiare. Bolloré, infatti, fece improvvisamente retromarcia e finì con l'acquisire il 30 per cento di Mediaset, dando il via a una guerra legale con Berlusconi che dura ormai da tre anni. (Sit)