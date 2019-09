Finestra sul mondo: Germania-Regno Unito, le imprese tedesche si preparano alla Brexit

- Mentre si avvicina il 31 ottobre, scadenza prevista per la Brexit, le imprese tedesche si preparano alle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Ue, in particolare in caso di uscita senza accordo sui futuri rapporti giuridici, economici, commerciali e doganali. Il Regno Unito è, infatti, tra i principali partner commerciali della Germania, con un interscambio che nel 2018 ha raggiunto circa 120 miliardi di euro, si legge sul quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. “Nel breve periodo, il problema predominante di una Brexit senza accordo sono per le compagnie tedesche gli intasamenti nei porti del Regno Unito”, ha affermato Ulrich Hoppe, amministratore delegato della Camera del commercio estero tedesco-britannica. Dopo la Brexit, a complicare ulteriormente la situazione potrebbero giungere le dogane e le relative formalità, rallentando le consegne e spezzando le catene di valore internazionali. Per evitare tali sviluppi, le aziende tedesche devono “guardare con attenzione alle loro catene di approvvigionamento e ristrutturarle il più possibile”. L'obiettivo delle imprese della Germania, ha proseguito Hoppe, è “agire in maniera efficiente anche con tariffe più elevate e norme sulle importazioni inasprite”. A tal fine, la società farmaceutica tedesca Bayer si sta preparando “per il caos della Brexit con nuovi depositi nel Regno Unito”. Il gruppo intende, infatti, garantire la fornitura di importanti medicinali ai clienti britannici. Con tariffe sull'importazione di auto che potrebbero raggiungere il 10 per cento, anche il settore automobilistico tedesco si sta preparando a una “no deal Brexit”. Per esempio, Bmw, che nel Regno Unito ha quattro impianti in cui produce anche la Mini, “sta compiendo grandi sforzi in tutti i settori di attività al fine di non interrompere in maniera imprevista la rete di produzione internazionale”. A sua volta, la compagnia energetica tedesca Rwe, presente anche nel mercato britannico, prevede che gli effetti della “no deal Brexit” saranno “significativamente meno negativi per la proprio attività”. In particolare, un portavoce di Rwe ha dichiarato: “Soltanto le fluttuazioni dei tassi di cambio e una recessione nel Regno Unito in caso di Brexit senza accordo” potrebbero esporci ad alcuni rischi”. Intanto, Rwe ha istituito un gruppo di lavoro sul recesso del Regno Unito dall'Ue. “Cerchiamo di anticipare e gestire i rischi della Brexit. Inoltre, intendiamo assicurare che le interruzioni dell'attività siano ridotte al minimo e che Rwe rimanga operativa in caso di Brexit senza accordo”, ha aggiunto il portavoce della compagnia energetica tedesca. (Sit)