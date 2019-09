Finestra sul mondo: Francia, Macron apre una nuova fase basata su dialogo e comprensione

- Per il prossimo autunno, il presidente francese Emmanuel Macron si prepara ad affrontare i dossier più complicati mettendo in atto una strategia basata sulla comprensione e il dialogo. Lo scrive il quotidiano francese “Libération”, spiegando che l’obiettivo è quello di cercare nuovi sostegni all’azione del governo. “Come d’abitudine ci sarà un lavoro sull’agenda legislativa, soprattutto sulle questioni ecologiche e la futura riforma delle pensioni”, fanno sapere fonti vicine al primo ministro, Edouard Philippe. Proprio il premier, secondo dei consulenti della presidenza, avrà un margine di manovra più ampio nello sviluppo delle riforme. Il metodo del grande dibattito nazionale organizzato per contenere le proteste dei gilet gialli a inizio anno verrà ripreso per diversi dossier. A partire da ottobre comincerà una convenzione cittadina sul clima che per sei mesi riunirà 150 cittadini estratti a sorte per elaborare soluzioni concrete per la transizione ecologica. Un’iniziativa simile, che dovrà essere definita nei prossimi giorni, verrà intrapresa anche per la riforma delle pensioni. Tuttavia, sottolinea “Libération” questa nuova impostazione non dovrebbe modificare i contenuti delle misure previste dall’esecutivo, che continuare ad avere la stessa linea politica. (Sit)