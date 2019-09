Finestra sul mondo: Francia, deputato di En Marche Villani si candida a sindaco di Parigi

- Nella serata di oggi il deputato de La République en marche (Lrem) Cedric Villani annuncerà la sua candidatura a sindaco di Parigi per le elezioni municipali previste nel marzo del prossimo anno. Una mossa destinata ad aprire una frattura con il suo partito, che nei mesi scorsi ha annunciato l’investitura dell’ex portavoce del governo, Benjamin Griveaux. Il 2 settembre Villani ha inviato una serie di messaggi al presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, al delegato generale del partito, Stanislas Guerini, al primo ministro, Edouard Philippe e a Griveaux, spiegando che la sua scelta non rappresenta un “atto di sfiducia” o una mossa “contro Lrem”. Tuttavia, la scelta di Villani, matematico vincitore della medaglia Fields nel 2010, è destinata a mettere in difficoltà il partito di maggioranza, che fatica nell’imporre Griveaux a Parigi. Macron in questi ultimi giorni ha concentrato l’attenzione sulla politica estera, rimanendo lontano dal dossier delle elezioni municipali di Parigi. Inizialmente Villani sembrava aver accettato l’investitura di Griveaux, figura vicino al presidente Macron e co-fondatore di En Marche. (Sit)