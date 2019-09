Finestra sul mondo: Regno Unito, fermare Johnson che vuole vincere elezioni con divisione paese

- La sconfitta sulla Brexit inflitta alla Camera dei comuni ieri, 3 settembre, al primo ministro britannico Boris Johnson da una composita coalizione di partiti di opposizione e deputati Tory filo-Ue non è stata che la prima tappa di una lunga battaglia per la conquista dell'anima del Partito conservatore e più in generale del Regno Unito. Lo scontro culminerà alle elezioni anticipate che ormai incombono nel Regno Unito e alle quali è necessario che l'estremismo di Johnson sia definitamente debellato. Lo scrive oggi il quotidiano britannico "The Guardian", interpretando gli ultimi sviluppi politici nel Regno Unito e delineando i possibili scenari futuri. Il "Guardian" riconosce come, pur nella battuta di arresto subita ieri alla Camera dei comuni, Johnson abbia comunque ottenuto quello che era il primo dei suoi obbiettivi: il pieno controllo del Partito conservatore. Con l'espulsione dei "Brexiteer" moderati e di tutti i deputati Tory filo-Ue, il primo ministro britannico si è liberato di tutti i suoi critici nel Partito conservatore. Ora, i Tory sono il partito di Johnson e della Brexit più intransigente. Per vincere le elezioni anticipate, il premier del Regno Unito pensa di poter sfruttare questa stessa tattica mutuata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: provocare gli oppositori per eccitare i propri sostenitori. In particolare, Johnson mira a instillare rabbia e indignazione nella maggioranza di elettori che al referendum del giugno 2016 hanno votato per la Brexit, e così dividere profondamente e forse in maniera irreversibile l'opinione pubblica del Regno Unito. La prossima campagna elettorale sarà, quindi, una vera e propria guerra culturale di Johnson e dei suoi sostenitori contro l'Ue, nella quale il primo ministro britannico taccerà di connivenza con gli "stranieri" chiunque sostenga una visione moderata dei rapporti euro-britannici. Su tale frattura, Johnson intende quindi erigere la sua leadership presente e futura e per questo, conclude il "Guardian", è necessario che sia fermato. (Sit)