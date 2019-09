Finestra sul mondo: Germania-Cina, Merkel a Pechino dal 5 al 7 settembre per una missione delicata

- La crisi a Hong Kong, la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, i timori per l'economia: sono questi alcuni dei temi che il cancelliere tedesco Angela Merkel affronterà durante la sua visita a Pechino dal 5 al 7 settembre prossimo. Alla luce di tali questioni, secondo il quotidiano tedesco “Handelsblatt”, la visita nella capitale cinese rappresenta “una missione delicata” per Merkel. A Pechino, il capo del governo federale verrà accompagnato dagli amministratori delegati di alcune delle maggiori imprese tedesche, tra cui Joe Kaeser di Siemens, Herbert Diess di Volkswagen, Ola Kallenius di Daimler e Martin Brudermueller di Basf. Nella capitale della Cina, Merkel incontrerà il presidente e il primo ministro del paese, rispettivamente Xi Jinping e Li Keqiang. Dati gli ultimi sviluppi politici ed economici in Cina, secondo diversi esperti consultati da “Handelsblatt”, durante la sua visita a Pechino Merkel dovrà adottare “una posizione chiara” nei confronti dei suoi interlocutori, per esempio sulla questione di Hong Kong. A oggi, infatti, il governo tedesco non si è ancora espresso in maniera univoca sulle proteste in corso nell'ex colonia britannica e sulla repressione attuata dalle autorità della Cina per non compromettere gli interessi della Germania nel mercato cinese. Inoltre, per “Handelsblatt” è “importante” che il partenariato tra Germania e Cina “affronti apertamente i problemi e cerchi soluzioni comuni” sul piano sia politico sia economico. A tal riguardo, il presidente dell'Istituto per la ricerca economica tedesco (Ifo), Clemens Fuest., ha evidenziato che la linea guida della visita di Merkel a Pechino dovrebbe essere “chiedere alla Cina un'apertura del mercato più forte, rendendola uan condizione per l'accesso al mercato europeo”. A sua volta, l'amministratore delegato di Wacke Chemie, Rudolf,Staudigl, ha affermato: “Le condizioni di concorrenza leale sono particolarmente importanti per noi”. (Sit)