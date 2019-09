Finestra sul mondo: Regno Unito, Johnson sconfitto in uno storico voto sulla Brexit

- La strategia del primo ministro britannico Boris Johnson per la Brexit è andata in pezzi nella serata dei ieri, 3 settembre. Alla Camera dei comuni, una consistente pattuglia di deputati ribelli del Partito conservatore guidato da Johnson ha votato a favore dell'iniziativa lanciata dall'opposizione er impedire la "no-deal Brexit". Al termine di una storica e drammatica seduta alla Camera dei comuni, il primo ministro britannico ha reagito espellendo i deputati ribelli dal Partito conservatore e annunciando l'intenzione di indire elezioni anticipate. Tuttavia, questa mossa si preannuncia di difficile realizzazione. Per sciogliere il parlamento sono, infatti, necessari almeno i voti della principale forza di opposizione, in Partito laburista guidato da Jeremy Corbyn, che certamente farà valere le sue condizioni. In attesa degli ulteriori sviluppi, il governo Johnson ora è privo di una maggioranza parlamentare e quindi incapace di approvare da solo una qualsiasi iniziativa legislativa. (Sit)