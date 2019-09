Finestra sul mondo: Spagna, Podemos vede "misure interessanti" fra le proposte del Psoe

- La proposta programmatica di governo presentata ieri, 3 settembre, dal primo ministro incaricato e leader del Psoe, Pedro Sanchez, presenta "misure interessanti". Lo ha fatto sapere la dirigenza di Unidas Podemos, la formazione di sinistra a cui i socialisti guardano per sbloccare l'investitura e dare finalmente il via al nuovo governo dopo le elezioni dello scorso 28 aprile. Lo scrive il quotidiano spagnolo "La Vanguardia", ricordando che, in seguito alla doppia bocciatura del Parlamento nel mese di luglio, Sanchez ha ora tempo solo fino al 23 settembre per trovare gli appoggi necessari prima che il re Felipe II sia costretto a sciogliere le Cortes e convocare nuovamente gli spagnoli alle urne per il 10 novembre. Fonti del partito viola hanno quindi auspicato che il Psoe "riprenda il dialogo e avvii i negoziati" appena accennati prima dell'estate. Intanto oggi in un'intervista all'emittente "Cadena Ser" la vicepremier uscente, Carmen Calvo, ha confermato di aver percepito una reazione positiva da parte di Unidas Podemos rispetto alle 370 misure proposte dal Psoe. "Se le condivideremo, saremo più vicini", ha aggiunto, definendo il programma socialista come "aperto, migliorabile e trattabile".agenzia nova(Sit)