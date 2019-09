Governo: Sassoli a "la Repubblica", chi voleva distruggere la Ue è stato emarginato (2)

- Nella nuova legislatura sarà possibile riformare il Patto di stabilità? "Più i governi rispetteranno le regole e più la loro richiesta di modifiche sarà plausibile". E sui migranti, "credo che con il nuovo governo e la nuova Commissione sarà possibile riformare Dublino affinché l'Europa si faccia carico di chi sbarca in Italia". Conte fin qui ha puntato alla Concorrenza per il prossimo commissario italiano: è il portafoglio giusto per il Paese?. "La Concorrenza è molto importante per l'Europa. Ad ogni modo penso che un minuto dopo il giuramento il governo debba indicare con grande rapidità il nome del commissario designato e le sue priorità politiche. Non c'è tempo. Per il resto credo von der Leyen sia disponibile ad ascoltare le nostre richieste". Il governo Pd-M5s potrebbe trasformarsi in un'alleanza politica per il futuro. "Ho apprezzato il tono dei Cinque stelle al Parlamento, il loro rinnovato interesse a porsi in una cornice europeista nelle istituzioni Ue e la voglia di superare le difficoltà ad entrare in un gruppo pro Unione. Colgo un cambiamento di fase significativo. Alcuni obiettivi del prossimo governo lasciano sperare in un'alleanza con un disegno comune nel nome di obiettivi progressisti". Il presidente valuta inoltre l'inusuale trasferta di Pompeo a Bruxelles per incontrare i nuovi vertici Ue. "E' stato un incontro cordiale e tutt'altro che scontato. Direi che gli Usa ora sono molto interessati al successo dell'Unione. Ho riscontrato grande interesse alla stabilità del continente e alla ripresa del suo ruolo internazionale: un'Europa unita e solide relazioni transatlantiche sono i pilastri per superare le recenti divergenze". Però sulla Brexit Trump si sbilanciato tifando per l'uscita dura di Londra e sostenendo Johnson. "Quando dico che per gli Usa è importante il successo dell'Unione mi riferisco anche ai rapporti transatlantici successivi alla Brexit e al fatto che il segretario di Stato Pompeo ritiene l'unità dell'Unione europea un valore per gli Stati Uniti", ha concluso Sassoli. (Res)