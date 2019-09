Immigrazione: ministro Esteri Finlandia Haavisto a "La Stampa", Ue ridistribuirà profughi ma Italia collabori su Libia

- I Paesi europei devono andare incontro all'Italia, accettando la redistribuzione dei richiedenti asilo. Ma per fermare i flussi, Roma deve condividere con i partner Ue le informazioni che ha sulla Libia. Può essere riassunto con questi due punti il pensiero di Pekka Haavisto, ministro degli Esteri della Finlandia, paese che oggi guida il semestre di presidenza Ue. Il dossier immigrazione sarà uno dei temi caldi dei prossimi mesi e il finlandese — in questi giorni a Bruxelles per presentare in Parlamento le priorità di Helsinki — si augura in una intervista a "La Stampa" - di trovare "un'atmosfera positiva" nel dialogo con il nuovo governo italiano, dopo un anno di tensioni. Haavisto propone di unificare i vari strumenti finanziari utilizzati dalla politica estera Ue, tra cui il Fondo per l'Africa, "in modo da avere maggiore flessibilità". Insiste sulla "necessità di intervenire nei Paesi di origine". Ma sostiene anche che "le procedure per consentire ai migranti di venire in Europa legalmente sono troppo lente e burocratiche", per questo andrebbero riviste. (segue) (Res)