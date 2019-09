Immigrazione: ministro Esteri Finlandia Haavisto a "La Stampa", Ue ridistribuirà profughi ma Italia collabori su Libia (2)

- "Abbiamo bisogno di forza lavoro — spiega —e senza via legali si alimenta soltanto il mercato nero". Nell'immediato, però, vanno sciolti alcuni nodi. Innanzitutto quello della redistribuzione di chi sbarca sulle coste europee. E, strettamente connesso, quello dell'operazione Sophia, in scadenza a settembre. Il mandato della missione navale (a guida italiana) era stato prorogato di tre mesi, ma senza navi in mare: una situazione paradossale che diverse capitali, Berlino in primis, vogliono risolvere al più presto. Ci sono possibilità di rilanciare Sophia? "Noi siamo sempre stati a favore, perché si tratta di un'operazione che ha portato benefici a tutti. Questa cooperazione nel Mediterraneo è stata estremamente importante, anche per l'influenza che l'Ue può avere sul processo di pace in Libia. Serve un approccio comune". Però l'Italia non vuole più essere l'unico porto di sbarco della missione. "Ovviamente l'approccio comune riguarda anche la condivisione degli oneri quando si tratta di accogliere i richiedenti asilo. Ci sono alcuni Paesi, Italia e Grecia in particolare, che hanno dovuto sopportare un peso maggiore negli ultimi anni. Per questo serve un'azione collettiva". Molti Stati, però, continuano a opporsi alla redistribuzione. (segue) (Res)