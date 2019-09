Immigrazione: ministro Esteri Finlandia Haavisto a "La Stampa", Ue ridistribuirà profughi ma Italia collabori su Libia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle prossime settimane ci sarà un vertice a Malta. Riprenderemo il lavoro fatto al summit di Parigi a fine luglio e speriamo di poter avanzare in quella direzione. Sappiamo che alcuni Paesi sono totalmente contrari alla redistribuzione, ma noi vogliamo costituire un gruppo di Stati volenterosi. Per ora ce ne sono circa dieci. Ne servono molti di più". Ora che non c'è più Matteo Salvini al governo sarà forse più facile trovare una soluzione. "Non sta a me commentare i diversi governi in campo nei Paesi europei. Ognuno fa le proprie scelte in base alle elezioni e in base alle possibilità in Parlamento. Certamente l'Italia è un Paese cruciale per risolvere la questione immigrazione e vorremmo poter discutere in un'atmosfera positiva per vedere cosa si può fare". "L'Italia - continua - ha una grande conoscenza della Libia. Si tratta di competenze che dovrebbero essere utilizzate appieno per analizzare la situazione, informazioni che dovrebbero essere condivise con gli altri Stati. Ai tempi di Romano Prodi, con Gheddafi ancora vivo, ricordo che discutemmo tutte le diverse opzioni per una possibile azione Ue. Rimasi molto colpito dalle sue competenze e dalla sua capacità di capire le dinamiche libiche. Anche oggi servirebbe avere queste conoscenze per favorire il processo di pace". (segue) (Res)