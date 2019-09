Immigrazione: ministro Esteri Finlandia Haavisto a "La Stampa", Ue ridistribuirà profughi ma Italia collabori su Libia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano non avrebbe condiviso abbastanza informazioni? "Magari non userei questi termini, ma credo che servirebbe un'analisi della situazione molto più regolare. La Libia è uno Stato-chiave, non solo come Paese di origine dei migranti, ma anche come Paese di transito. Per capire le dinamiche della tratta di esseri umani, e per fermarla, è indispensabile avere a disposizione tutte le informazioni", ha concluso il ministro Haavisto. (Res)