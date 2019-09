Francia-Russia: ministro Le Drian a "la Repubblica", svolta di Parigi capitale della diplomazia (3)

- Domenica sera volerà a Mosca per tentare di organizzare presto nella Ville Lumière un vertice tra Vladimir Putin e il nuovo presidente ucraino Volodymyr Zelensky, tappa necessaria per avviare una distensione nei rapporti tra la Russia e l'Europa È la svolta più evidente nella diplomazia francese: aprire un canale con Mosca dopo annidi gelo. "La diffidenza non ha portato a nulla" commenta il ministro, convinto che la Russia sia europea e non debba essere "abbandonata nelle braccia della Cina". Il cambio radicale nelle relazioni con Mosca è stato presentato da Macron ad agosto nell'incontro con Putin. L'Europa, ha detto il presidente francese parafrasando il generale De Gaulle, "va da Lisbona a Vladivostok". Parigi si aspetta ora qualche gesto di buona volontà da parte russa. Le Drian ammette che i problemi, dalla difficoltà di trovare una soluzione in Siria alle ingerenze russe su altri dossier, restano sul tavolo. "Ma abbiamo aperto un dialogo". (segue) (Res)