Francia-Russia: ministro Le Drian a "la Repubblica", svolta di Parigi capitale della diplomazia (4)

- Anche sull'Iran, il ministro francese sostiene che esistono "aperture" a Washington nonostante le divisioni tra falchi e colombe. "Il nostro interlocutore unico è Trump", spiega Le Drian. Il piano francese per impedire che il regime di Teheran continui il disimpegno dall'accordo sul nucleare prevede l'apertura di linee di credito per 15 miliardi garantite dalla vendita di petrolio. Gli Usa dovrebbero però ammorbidire le sanzioni. Ieri il presidente iraniano Hassan Rouhani, che aveva parlato con Macron qualche giorno fa, ha smentito l'ipotesi di un bilaterale con Trump ma non ha escluso che ci possa essere un incontro allargato. Le Drian sdrammatizza a proposito degli annunci contraddittori che vengono da Teheran. "L'importante è trovare l'intesa sui punti di mediazione poi studieremo la coreografia» conclude il ministro equilibrista. (Res)