Difesa: Russia, piloti aereo Su-25Ub precipitato ieri non sono stati ancora ritrovati

- I corpi dei piloti dell’aereo militare russo Su-25Ub precipitato ieri nella regione di Stavropol non sono ancora stati ritrovati, ed è probabile che si trovino all’interno dei resti del velivolo. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Sputnik” un rappresentante del servizio regionale per le emergenze. “Alle ore 6 della giornata di mercoledì 4 settembre, le condizioni dei due piloti rimangono sconosciute”, ha detto la fonte, aggiungendo che i due piloti “sono probabilmente morti all’interno dell’aereo” e che i lavori per dissotterrare il velivolo, parzialmente sepolto nel terreno a seguito dell’impatto con il suolo, inizieranno non appena la commissione speciale competente arriverà sul luogo dello schianto. (segue) (Rum)