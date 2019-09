Cina-Germania: leader proteste Hong Kong chiedono incontro a Merkel

- I leader delle proteste in corso a Hong Kong hanno inviato una lettera aperta al cancelliere tedesco Angela Merkel chiedendole di incontrarla prima che, dal 5 al 7 settembre prossimo, si rechi in visita in Cina dove a Pechino incontrerà il presidente e il primo ministro del paese, rispettivamente Xi Jinping e Li Keqiang. Secondo quanto riferisce oggi il quotidiano tedesco “Bild”, i capi delle proteste a Hong Kong intendono discutere con Merkel della attuale situazione nell'ex colonia britannica. Nella missiva al cancelliere tedesco, il leader studentesco Joshua Wong avverte del possibile aumento delle violenze a Hong Kong da parte delle autorità cinese impegnate nella repressione delle proteste. In particolare, Wong scrive: “Abbiamo un potere dittatoriale che non consente le libertà fondamentali e sta usando misure sempre più violente, tendendo a un nuovo massacro come Piazza Tienanmen". (segue) (Geb)