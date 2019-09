Cina-Germania: leader proteste Hong Kong chiedono incontro a Merkel (2)

- Il riferimento è alla repressione violenta attuta dal governo cinese delle manifestazioni pacifiche che nel 1989 si tennero a Pechino per chiedere maggiore democrazia in Cina. Nella lettera aperta a Merkel, i leader dei manifestanti di Hong Kong ricordano a Merkel il suo passato nella Repubblica democratica tedesca. Avendo “esperienza diretta dei regimi dittatoriali”, il cancelliere tedesco “può benissimo entrare in sintonia con la situazione dei manifestanti” a Hong Kong. A Merkel viene quindi chiesto di affrontrare la situazione nell'ex colonia britannica durante i suoi colloqui con Xi Jinping e Li Keqiang. Infine, i leader delle proteste a Hong Kong scrivono: “Signora cancelliere federale Merkel, per favore ci aiuti!” (Geb)