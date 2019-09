Arabia Saudita: Coalizione araba intercetta drone Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze congiunte della Coalizione araba hanno intercettato e abbattuto ieri mattina un drone lanciato dai ribelli sciiti filo-iraniani Houthi dal governatorato di Amran, nello Yemen, verso l'Arabia Saudita. Lo ha riferito l'agenzia di stampa saudita (Spa). Il portavoce della coalizione, il colonnello Turki al Maliki, ha dichiarato che il drone mirava a colpire il mercato di Khamis Mushait nel sud del regno saudita, aggiungendo che "tutti gli attacchi con droni tentati dalla milizia terroristica sono destinati a fallire e che la Coalizione aderisce alle regole di ingaggio per prevenire le vittime civili quando rispondono a tali minacce". L'ufficiale ha aggiunto che "i ripetuti attacchi falliti sono una misura disperata per aumentare il morale dei terroristi che affrontano un numero crescente di perdite umane nel conflitto in corso in Yemen". (Res)