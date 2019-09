Russia-Giappone: Rdif, accordo con Marubeni per investire in impianto produzione metanolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo per gli investimenti diretti della Federazione Russa (Rdif) concluderà presto un accordo con la nipponica Marubeni per investire nello sviluppo di un impianto per la produzione di metanolo nella città di Volgograd. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Sputnik” l’amministratore delegato del Fondo, Kirill Dimitriev. “Abbiamo in programma di investire congiuntamente nello sviluppo di un impianto per la produzione di metanolo a Volgograd, in collaborazione con il gruppo Aeon”, ha detto, parlando ai giornalisti a margine del Forum economico orientale che ha preso il via questa mattina a Vladivostok, nell’Estremo oriente russo. (Rum)