Yemen: delegazione Consiglio meridionale di transizione in Arabia Saudita

- Una delegazione del Consiglio di transizione meridionale (Cts) yemenita guidata dal presidente Aidarus al-Zoubaidi è giunta oggi nella città di Gedda, in Arabia Saudita, per partecipare all'iniziativa di dialogo promossa dal regno di Riad sulla situazione della città di Aden nel sud dello Yemen. Lo riferisce oggi il sito "al Hadath" legato all'emittente televisiva "al Arabiya". Si tratta della seconda visita del presidente del Cts a Gedda, dopo l'incontro con il governo riconosciuto di Abd Rabbo Mansur Hadi che la monarchia saudita ha promosso lo scorso 20 agosto. L'incontro attuale fa seguito agli scontri che si sono verificati nei giorni scorsi nelle province yemenite meridionali di Abyan e Shabwa. Secondo il membro della delegazione meridionale Adnan Kaf, la partecipazione all'incontro conferma l'impegno del Cts e il rispetto che il Consiglio nutre nei confronti dell'iniziativa saudita. La notizia giunge dopo che ieri il ministro degli esteri giordano Ayman Safadi e l'inviato speciale delle Nazioni unite in Yemen Martin Griffiths hanno sostenuto, a margine di un incontro ad Amman, il dialogo promosso dai sauditi e sottolineato la necessità di una soluzione politica della crisi. (Res)