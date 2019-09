Afghanistan: in attacco a Kabul di lunedì morto diplomatico romeno (2)

- Il ministro degli Esteri, Ramona Manescu, ha dichiarato che l'attacco terroristico a Kabul ha preso di mira l'ambasciata romena, affermando che si è trattato di un assalto prolungato per diverse ore e che l'edificio non potrà più essere utilizzato. "È un momento molto tragico per la Romania perché un uomo ha perso la vita per salvare gli altri, nel tentativo di combattere questo attacco terroristico. È incredibile che abbiamo ancora questi attacchi terroristici. L'obiettivo era l'ambasciata, la missione romena di Kabul, è stato un attacco prolungato con auto trappola, colpi di mitragliatrice, così come i terroristi talebani sono abituati ad agire. Dopo aver attaccato l'edificio principale, hanno incendiato altri edifici annessi. Il posto non può più essere utilizzato in questo momento", ha detto ancora Manescu all'emittente televisiva romena "Antena 3". (segue) (Rob)