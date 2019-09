Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi:COMUNE- L'assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini Daniele Frongia premia la squadra di pallone CRC Roma Calcio - campione d'Italia 2019 e vincitrice della medaglia di bronzo agli CSIT World Sports Games di Tortosa - Spagna del luglio 2019 Campidoglio, Sala Laudato Sì (ore 11)REGIONE- L'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato accompagnato dal direttore generale della Asl Roma 1, Angelo Tanese inaugura la Casa della Salute 'Nuovo Regina Margherita'. Alla cerimonia partecipa Sabrina Alfonsi, presidente Municipio I Roma Capitale.Trastevere, via Roma Libera (ore 12)VARIE- Conferenza stampa Fim-Fiom-Uilm per la presentazione della piattaforma unitaria per il rinnovo del Ccnl.Centro Congressi Frentan, via dei Frentani 4 (ore 14). (Rer)