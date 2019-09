Kosovo: leader Ldk, scelta premier spetta a partito in caso di coalizione con Vetevendosje

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega democratica del Kosovo (Ldk), in caso di una coalizione di governo con il Movimento Vetevendosje, dovrebbe certamente scegliere il nuovo primo ministro. Lo ha ribadito il leader dell'Ldk, l'ex premier kosovaro Isa Mustafa, in un'intervista all'emittente "Ktv". Secondo Mustafa, tale ruolo spetterebbe all'Ldk in quanto rappresenta il più grande gruppo parlamentare e guida il maggior numero di comuni in Kosovo. "Non abbiamo differenze sostanziali in termini di programma di governo, di dimensioni del governo, del numero di ministri e di vicepremier. Il problema è emerso alla fine riguardo il candidato per il posto di primo ministro. Ho sempre creduto che dovremmo avere il diritto di scegliere il candidato, essendo il più grande gruppo parlamentare", ha spiegato Mustafa sostenendo che la candidatura del leader del Vetevendosje, Albin Kurti, al ruolo di primo ministro "è legittima, ma io non entrerò mai in una coalizione pre-elettorale come numero due". (segue) (Kop)