Singapore: economisti settore privato tagliano stime di crescita per il 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli economisti del settore privato hanno rivisto bruscamente al ribasso le previsioni di crescita dell’economia di Singapore per il 2019, dal 2,1 per cento di giugno allo 0,6 per cento. E’ quanto emerge dall’ultimo sondaggio degli economisti effettuato dall’Autorità monetaria di Singapore, e pubblicato nella giornata di oggi, 4 settembre. Le previsioni degli economisti sono in linea con le proiezioni ufficiali: il mese scorso, infatti, Singapore ha ridimensionato la previsione di crescita per il 2019, riducendola ad una forbice tra lo 0 e l’1 per cento, dall’1.5-2,5 per cento delle previsioni precedenti. Il drastico taglio delle previsioni di crescita segue la pubblicazione del dato sull’andamento dell’economia di Singapore nel secondo trimestre 2019, quando la città-Stato ha conseguito una crescita di appena lo 0,1 per cento. Per il terzo trimestre, gli economisti privati si aspettano una crescita dello 0,3 per cento. (segue) (Fim)