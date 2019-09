Asia: sei paesi uniscono le forze contro il traffico di esseri umani sul Lancang-Mekong (2)

- In quanto organizzazione intergovernativa, il Centro di cooperazione integrata per l'applicazione della legge e la sicurezza del fiume Lancang-Mekong mira a rafforzare il coordinamento, condividere l'intelligence e organizzare operazioni congiunte tra i sei paesi per contenere la criminalità transnazionale. Le opere di repressione della tratta di esseri umani avrà una durata di sei mesi. Zheng ha affermato che i paesi devono rafforzare la cooperazione tra le forze dell'ordine e formare una forza comune per proteggere i matrimoni transfrontalieri legittimi, le esportazioni di manodopera e gli scambi di persone, in modo da fornire un ambiente sicuro per lo sviluppo economico e sociale nella regione. (Cip)