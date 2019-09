Giappone: governatore Boj Kuroda, opportunità crescita in cooperazione banche-fintech

- Il governatore della Banca del Giappone (Boj), Haruhiko Kuroda, ha sottolineato oggi il potenziale di crescita che potrebbe essere concretizzato dalla collaborazione tra le banche e il settore della tecnologia finanziaria (fintech), riconoscendo il crescente ruolo dei servizi finanziari forniti da società al di fuori della tradizionale industria bancaria. “Le aziende devono concretizzare innovazioni che promuovano la creazione di nuovi prodotti, e lo sviluppo di nuovi mercati”, ha dichiarato Kuroda in occasione del summit sul fintech Fun/Sum 2019, organizzato a Tokyo da “Nikkei” e dall’Agenzia giapponese per i servizi finanziari. Secondo Kuroda, i nuovi servizi nati dalla cooperazione tra banche e attori del fintech porteranno “nuove fonti di crescita” economica. Il governatore della banca centrale giapponese ha sottolineato che la diffusione degli smartphone ha portato all’integrazione tra servizi commerciali e finanziari. I software per la rendicontazione hanno consentito la raccolta di informazioni dettagliate sulle transazioni da parte delle aziende private, consentendo “ad attori diversi dalle banche di agire da intermediatori finanziari”. (segue) (Git)