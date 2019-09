Mongolia-Russia: presidenti Battulga e Putin firmano accordo di partenariato strategico globale (2)

- Battulga ha affermato che le relazioni tra Mongolia e Russia si basano sulla fiducia reciproca di alto livello e su un'aspirazione comune a relazioni più strette di reciproco vantaggio. Putin ha affermato che la firma del nuovo trattato è una grande opportunità per rafforzare i legami bilaterali su tutta la linea. "I due paesi dovrebbero prestare maggiore attenzione alla promozione del commercio bilaterale", ha aggiunto Putin, ricordando che il fatturato commerciale tra i due paesi è aumentato del 21 per cento su base annua raggiungendo 1,65 miliardi di dollari nel 2018 e del 12 per cento a 800 milioni di dollari nei primi sette mesi del 2019. (Cip)