Cina: commercio servizi in aumento del 3,2 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio di servizi in Cina ha totalizzato 3.090 miliardi di yuan (circa 430 miliardi di dollari) durante i primi sette mesi del 2019, con un aumento del 3,2 per cento su base annua. Lo certificano i dati diffusi oggi dal ministero del Commercio cinese. Le esportazioni di servizi sono ammontate a 1.100 miliardi di yuan (153 miliardi di dollari), con un aumento del 9,5 per cento, mentre le importazioni sono ammontate a 1.990 miliardi di yuan (277 miliardi di dollari), secondo la nota del ministero. Il disavanzo commerciale dei servizi si è attestato a 887,1 miliardi di yuan (123 miliardi di dollari) durante il periodo, in calo del 9,8 per cento su base annua. (segue) (Cip)