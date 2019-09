Kosovo: commissione elettorale assicura sostegno a missione Osce per controllo elezioni

- La commissione elettorale centrale del Kosovo ha approvato oggi una decisione a sostegno del monitoraggio Osce delle elezioni anticipate in programma il 6 ottobre. Lo riferisce l'emittente "Rtk", secondo cui anche l'Unione europea dispiegherà una missione per il controllo delle elezioni kosovare. "L'accordo con la missione di osservazione Ue dovrebbe essere siglato domani", ha dichiarato la presidente della commissione elettorale Valdete Daka aggiungendo di aver contattato l'Osce assicurando il sostegno all'attività di monitoraggio come avvenuto durante le ultime elezioni. La commissione elettorale del Kosovo ha annunciato che il 6 ottobre saranno aperti 895 seggi in tutto il paese. (segue) (Kop)