Kosovo: consigliere ministro Esteri, no a ingresso funzionari serbi in campagna elettorale (2)

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato nei giorni scorsi che il partito politico della Lista Serba dovrebbe partecipare alle elezioni parlamentari che si terranno il prossimo 6 ottobre in Kosovo, in modo da “combattere e vincere nell’interesse dei serbi residenti nell’area”. Lo riferiscono i media del paese balcanico. “I serbi che vivono in Kosovo sono ben al corrente di chi combatte nel loro interesse e rappresenta i loro interessi”, ha aggiunto il capo dello Stato serbo. (segue) (Kop)