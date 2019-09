Kosovo: consigliere ministro Esteri, no a ingresso funzionari serbi in campagna elettorale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un messaggio analogo è stato diffuso dal direttore dell’Ufficio governativo serbo in Kosovo, Marko Djuric, che ha esortato tutti i serbi nel paese a recarsi alle urne e ad esprimere il loro sostegno nei confronti della Lista Serba. “Dobbiamo impedire uno scenario simile a quello in cui sperano le autorità del Kosovo: i serbi nel paese non devono essere divisi”, ha detto. Sulle dichiarazioni di Vucic si è espresso anche il vicepremier kosovaro uscente, Enver Hoxhaj. “Le elezioni di ottobre saranno un’eccellente opportunità per i serbi residenti in Kosovo, che potranno eleggere chi rappresenta meglio i loro interessi: per molti anni, il governo di Belgrado ha sfruttato i serbi residenti nel nostro paese per creare tensioni e confusioni”, ha affermato. (segue) (Kop)