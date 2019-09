Kosovo-Usa: ministro Esteri Pacolli a colloquio con inviato speciale Palmer

- Il ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli ha incontrato oggi a Bled, in Slovenia, il nuovo rappresentante speciale Usa per i Balcani occidentali, Matthew Palmer. Dopo il colloquio, a margine dei lavori del forum strategico nella località slovena, Pacolli ha detto di essersi congratulato con Palmer per la sua nomina e, "come un vecchio amico del Kosovo, in questa nuova posizione continuerà a sostenerci a tutti i livelli". "Vediamo il dialogo (tra Pristina e Belgrado) con un processo importante che può chiudere il capitolo scuro tra Kosovo e Serbia", ha affermato Pacolli, secondo cui "la normalizzazione dei rapporti attraverso il riconoscimento reciproco è l'unico obiettivo". Secondo il capo della diplomazia di Pristina, "il Kosovo può, come sempre, contare sugli Stati Uniti ma anche gli Usa possono contare su di noi come un partner impegnato e affidabile". (segue) (Kop)