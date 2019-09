Indonesia: governo prepara riforma del fisco per tassare i colossi del web

- Il governo dell’Indonesia sta approntando un disegno di legge teso ad estendere il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto a colossi tecnologici come Google e Amazon. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze indonesiano, Sri Mulyani Indrawati. Dopo la revisione della normativa fiscale, i colossi multinazionali del web verranno trattati a tutti gli effetti come “esercizi permanenti”, e sottoposti a tassazione sul valore aggiunto a prescindere dalla presenza o meno di loro sedi fisiche sul territorio indonesiano. Il ministro ha spiegato che la misura è giustificata da “quella che viene definita presenza economica significativa, anche se (le aziende in questione) non hanno divisioni qui” in Indonesia. Il ministro ha citato Google, Amazon e Netflix ocme esempi di società che verranno interessate dalle nuove regole. Ad oggi la tassa sul valore aggiunto ammonta in Indonesia al 10 per cento, ed è applicata alla quasi totalità delle merci e dei servizi. Google è stata protagonista nel 2016 di un contenzioso con Giacarta per presunta evasione fiscale, incluso il mancato pagamento dell’Iva sui proventi pubblicitari. La disputa si è chiusa con un patteggiamento di importo non divulgato.L’economia dell’Indonesia è riuscita a mantenere un tasso di crescita costante nei tre mesi sino a giugno, mentre il presidente di quel paese, Joko Widodo, si prepara all’inizio del suo secondo mandato delineando piani per il sostegno all’economia nazionale in un contesto di crescente incertezza globale. Il prodotto interno lordo reale della prima economia del Sud-est asiatico è aumentato del 5,05 per cento tra aprile e giugno di quest’anno, secondo i dati pubblicai dall’agenzia statistica indonesiana, Badan Pusat Statistik. I consumi privati, che generano oltre la metà del pil nazionale, sono aumentati del 5,17 per cento, grazie anche alla festività islamica dell’Eid al Fitr. Il tasso di crescita è in linea con la media annua del 5 per cento, che il presidente Widodo punta ad accelerare tramite politiche ad hoc a partire dal prossimo ottobre.A luglio la banca centrale dell’Indonesia ha tagliato il proprio tasso di riferimento per la prima volta da quasi due anni oggi, 18 luglio, in previsione della misura simile da parte della Federal Reserve statunitense (Fed). Bank Indonesia ha abbassato il reverse repo a sette giorni di 25 punti base, portandolo dal 6 al 5,75 per cento. L’intervento, che allinea la banca centrale indonesiana a quelle di diversi altri paesi della regione asiatica, era stata anticipata da diversi analisti. Il governatore di Bank Indonesia, Perry Warjiyo, non ha escluso ulteriori misure di allentamento in futuro: “Bank Indonesia ritiene ci sia ulteriore spazio per politiche accomodanti, in linea con le proiezioni di bassa inflazione e con le esigenze di sostegno alla crescita economica”, ha affermato il governatore nel corso di una conferenza stampa a Jakarta. “Possiamo farlo attraverso un ulteriore easing della liquidità, e anche attraverso tagli dei tassi politici”, ha aggiunto Warjiyo.Lo scorso anno la banca centrale indonesiana ha aumentato il tasso di riferimento di un totale di 175 punti base, nel tentativo di frenare il deprezzamento della rupia. La valuta indonesiana era scivolata ai minimi da 20 anni rispetto al dollaro, per effetto dell’irrigidimento della politica monetaria Usa e delle incertezze generate a livello globale dalle ostilità commerciali tra Stati Uniti e Cina. La Federa Reserve dovrebbe però annunciare a sua volta un taglio del proprio tasso di riferimento alla fine di questo mese, sull’onda del medesimo scenario di incertezza. La prospettiva di un deprezzamento del dollaro, e il parziale rafforzamento della rupia, hanno fornito a Bank Indonesia il margine necessario ad agire in anticipo rispetto alla Fed.Le prospettive di crescita delle principali economie asiatiche sono state nuovamente riviste al ribasso, per effetto del conflitto commerciale in atto tra Stati Uniti e Cina, e del conseguente calo delle esportazioni a livello regionale. Il Centro per la ricerca economica del Giappone (Jcer) e “Nikkei” hanno effettuato un sondaggio trimestrale tra il 7 e il 28 giugno scorsi, raccogliendo le previsioni di 43 economisti e analisti dai cinque principali paesi membri dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean): Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore e Thailandia, oltre che dall’India. La media pesata delle previsioni di crescita delle cinque maggiori economie Asean ha segnato una flessione per il quarto trimestre consecutivo, al 4,3 per cento del prodotto interno lordo combinato di quei paesi: 0,3 punti percentuali in meno rispetto al sondaggio dello scorso marzo.Il peggioramento delle previsioni di crescita ha interessato tutti e cinque i paesi, e in particolare Thailandia e Singapore, le due economie regionali maggiormente orientate all’export. “Come altri paesi esportatori, la Thailandia probabilmente risentirà quest’anno del rallentamento dell’economia globale e della guerra commerciale”, ha commentato Panundorn Aruneeniramarn, economista presso il Centro di intelligence economica di Siam Commercial Bank. “”L’onere sulla crescita proseguirà sino a quando le prospettive del commercio si saranno schiarite”, ha concordato Randolph Tan, della Singapore University of Social Sciences. Per quanto riguarda la Malesia – altra economia dell’Asean fortemente dipendente dalle esportazioni, Wan Suhaimie della Kenanga Investment Bank ha constatato “una permanenza del rischio ribassista per la crescita”. A causa “delle incertezze globali amplificate in larga parte dal protrarsi dei negoziati (commerciali) tra Usa e Cina”.Le economie di Indonesia e Filippine dovrebbero mantenere tassi di crescita elevati, rispettivamente del 5 e 6 per cento circa, ma anche per quei due paesi le previsioni per il 2019 sono state riviste al ribasso. “La crescita economica è ostacolata dal conflitto commerciale tra Usa e Cina”, che causa un calo dei prezzi delle materie prime e delle opportunità di export, ha commentato Dendi Ramdani, di Bank Mandiri Indonesia. L’economia delle Filippine ha esibito un rallentamento nel primo trimestre del 2019, in parte a causa dei ritardi nell’approvazione della nuova legge di bilancio. Alvin Ang, docente presso l’università Ateneo de Manila, prevede però un recupero: l’approvazione del bilancio e il conseguente aumento della spesa pubblica “rimetterà la crescita sul giusto binario”, ha affermato Ang, che pure prevede nel prossimo futuro un ulteriore rallentamento delle esportazioni. (Fim)