Vietnam: settore startup si espande in Indonesia e a Singapore grazie a nuovi capitali

- Il settore delle startup del Vietnam sta crescendo rapidamente a dispetto della battuta d’arresto dell’economia globale, e colmando progressivamente il gap con i leader regionali, Indonesia e Singapore. Secondo una ricerca congiunta effettuata dalla società di venture capital Esp Capital con sede ad Ho Chi Minh City, e di Cento Ventures, con sede a Singapore, gli investimenti nelle startup vietnamite sono ammontati a 246 milioni di dollari tra gennaio e giugno di quest’anno; il monte degli investimenti dovrebbe raggiungere gli 800 milioni di dollari entro la fine dell’anno, con un aumento dell’80 per cento rispetto ai 444 milioni di dollari del 2018. Un totale di 5,9 miliardi di dollari sono stati investiti nelle startup del Sud-est asiatico nella prima metà del 2019. Il Vietnam è stato destinatario del 17 per cento degli investimenti in startup regionali, contro il 5 per cento del 2018. L’Indonesia ha mantenuto il primato degli investimenti settoriali con il 48 per cento del totale regionale, seguita da Singapore, con il 25 per cento. (segue) (Fim)