Vietnam: settore startup si espande in Indonesia e a Singapore grazie a nuovi capitali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- SoftBank, il colosso delle telecomunicazioni giapponese, investirà altri due miliardi di dollari nell’Indonesia, in aree quali l’intelligenza artificiale e lo sviluppo di un ecosistema per l’elettromobilità. Lo ha annunciato l’amministratore delegato dell’azienda, Masayoshi Son, al termine di un incontro con il presidente indonesiano, Joko Widodo, lo scorso luglio. Son ha dichiarato che intende veicolare gli investimenti tramite la startup dei trasporti on demand Grab, con sede a Singapore, che utilizzerà parte dei fondi per edificare il suo secondo quartier generale a Giacarta. Un portavoce di Softbank ha riferito che i due miliardi di dollari proverranno dagli investimenti esistenti dell’azienda giapponese in Grab: SoftBank ha infatti investito circa tre miliardi di dollari in quella società tramite il fondo Vision Fund. L’Indonesia è ad oggi il primo mercato di Grab, che vi ha già investito circa un miliardo di dollari. SoftBank aumenterà anche il proprio investimento in Tokopedia, il principale sito di acquisti online indonesiano, e uno di quattro “unicorni” di quel paese. (segue) (Fim)