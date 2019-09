Imprese: Huawei respinge accuse di furto brevetti di fotocamere di smartphone (2)

- Huawei ha dichiarato di aver iniziato a vendere la fotocamera panoramica EnVizion 360, oggetto del presunto furto di brevetti, nel 2017, e che quest'ultima è stata progettata e sviluppata in modo indipendente dai dipendenti Huawei, che non hanno avuto accesso alle informazioni di Oliveira. A differenza del design single-lens ed espandibile di Oliveira, la fotocamera di Huawei non era espandibile e presentava obiettivi su entrambi i lati progettati per le foto panoramiche. La società con sede a Shenzhen ha aggiunto: "Oliveira sta sfruttando l'attuale situazione geopolitica. Sta spingendo una falsa narrativa attraverso i media nel tentativo di capitalizzare una disputa. Questo tipo di comportamento non dovrebbe essere incoraggiato, né dovrebbe essere considerato giustificazione razionale per un'indagine penale da parte del dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti". (segue) (Cip)