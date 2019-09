Imprese: Huawei accusa gli Usa di attacchi informatici e minacce al personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese della telecomunicazioni Huawei ha accusato gli Stat Uniti di "utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione" per interrompere le sue attività commerciali e quella dei partner, lanciando attacchi informatici sulle proprie reti e istruendo forze dell'ordine a "minacciare" i propri dipendenti. Le accuse contro gli Stati Uniti sono elencate in un comunicato stampa pubblicato ieri, 3 settembre, ma secondo quanto riferito dalla stampa statunitense non sarebbero accompagnate da prove. Le accuse arrivano il giorno dopo che gli Stati Uniti e la Polonia hanno firmato un accordo per indagare rigorosamente sulle apparecchiature di rete 5G dei fornitori stranieri come Huawei. Secondo il colosso di Shenzhen, gli Stati Uniti hanno incaricato le forze dell'ordine di "minacciare, costringere, adescare e istigare" gli attuali ed ex dipendenti Huawei. Il colosso cinese afferma anche che gli Stati Uniti hanno arrestato illegalmente alcuni dipendenti Huawei, inviato agenti dell'Fbi a casa del personale e indagato su vecchie cause civili risolte. Secondo quanto riferisce il “Wall Street Journal” almeno tre dipendenti dell'ufficio statunitense di Huawei sono stati contattati dalle forze dell'ordine statunitensi quest'anno ma non è insolito per gli agenti dell'Fbi visitare i dipendenti attuali ed ex di una società sotto inchiesta. (Was)