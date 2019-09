Usa-Canada: Pelosi a Trudeau, Democratici preoccupati per applicazione trattato Usmca

- La presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha detto al primo ministro canadese Justin Trudeau che i Democratici sono particolarmente preoccupati per l'applicazione dell'accordo di libero scambio Usa-Messico-Canada (Usmca) e per l'attuazione delle norme del lavoro in Messico. Pelosi, che ha parlato "brevemente" con Trudeau per aggiornarlo sui negoziati con l'ufficio del Rappresentante commerciale degli Stati Uniti, ha ribadito al premier liberale "le preoccupazioni principali in materia di standard di lavoro, prezzi dei farmaci soggetti a prescrizione medica, protezioni ambientali e meccanismi di applicazione concreti", ha detto la portavoce della Pelosi in una dichiarazione riportata da “The Globe and Mail”. "Pelosi ha sottolineato che i Democratici sono particolarmente preoccupati per l'applicazione dell'accordo e che il Messico continui ad attuare le norme del lavoro e altri impegni chiave", afferma la dichiarazione. Il Messico ha già ratificato l'accordo commerciale, ma Ottawa ha affermato che attenderà che sia il Congresso degli Stati Uniti ad approvi l'accordo per prima. (Res)