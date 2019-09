Cina: Ufficio affari di Taiwan, Dpp danneggia gli interessi dei giovani dell'isola

- Ma Xiaoguang, portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese, ha criticato l'amministrazione del Partito progressista democratico (Dpp) di Taiwan, responsabile a suo dire di aver danneggiato gli interessi dei giovani di Taiwan, e sostenendo che le sue pratiche impopolari sono destinate a fallire. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Ma ha avanzato le sue osservazioni in risposta a un rapporto dei media dell'isola in merito al ruolo dell'autorità per gli affari di Taiwan negli eventi di scambio tra giovani dello Stretto. "Con lo sviluppo economico e sociale della Cina continentale sempre più giovani di Taiwan vogliono venire per perseguire i propri sogni. Pechino sta lavorando attivamente per aiutarli a trovare tirocini, lavoro e avviare i loro affari o impegnarsi nell'innovazione", ha spiegato Ma. Secondo il portavoce, l'amministrazione Dpp ha accampato scuse per ostacolare il processo e ha persino fatto ricorso a intimidazioni per raggiungere questo obiettivo. "Tali pratiche impopolari sono destinate a fallire", ha sottolineato Ma. (segue) (Cip)