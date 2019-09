Cina: Ufficio affari di Taiwan, Dpp danneggia gli interessi dei giovani dell'isola (2)

- Lo scenario politico di Taiwan è stato insolitamente turbolento nel mese di agosto, per effetto delle vicine proteste anti-governative ad Hong Kong e delle elezioni presidenziali che si terranno nell’Isola all’inizio del prossimo anno. Il sindaco di Taipei, Ko Wen-je, ha deciso di lanciare un nuovo partito politico centrista, il Partito del popolo taiwanese, sperando di aggiudicarsi consensi presso l’elettorato centrista. Ko ha lasciato il Partito del nuovo potere (Npp), terza formazione politica del paese di orientamento pro-indipendenza, che sostiene l’affermazione di Taipei come Stato sovrano a tutti gli effetti. In occasione della conferenza stampa per il lancio del suo nuovo partito, Ko si è impegnato a ripulire la scena politica e introdurre una serie di riforme amministrative. In un contesto dominato dai grandi temi delle relazioni con la Cina continentale, e dai moti pro-democratici e anti-governativi di Hong Kong, il nuovo partito centrista, col suo focus sui temi interni, rischia però di faticare ad affermarsi come “scelta alternativa” appetibile rispetto ai due partiti che occupano quasi interamente la scena politica del paese: il Partito democratico progressista (Dpp) e il partito Kuomintang. (segue) (Cip)