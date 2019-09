Cina: Ufficio affari di Taiwan, Dpp danneggia gli interessi dei giovani dell'isola (3)

- Il presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha effettuato a luglio un viaggio ufficiale di 12 giorni in diversi paesi insulari dei Caraibi, rafforzata nella sua corsa per la rielezione da due soste negli Stati Uniti. Nel corso del viaggio ufficiale, infatti, Tsai ha trascorso quattro notti negli Usa, due all’andata e due al ritorno: si è trattato del “transito” in territorio statunitense più lungo mai intrapreso da un leader di Taiwan, che ha rafforzato presso l’elettorato dell’isola l’immagine di Tsai come interlocutore politico privilegiato di Washington in un contesto di crescenti pressioni diplomatiche e militari da parte della Cina. Durante la doppia sosta negli Usa, duramente criticata da Pechino, Tsai ha incontrato deputati e senatori statunitensi, oltre al governatore dello Stato Usa del Colorado. Per la prima volta, inoltre, le autorità Usa hanno consentito al presidente di Taiwan di tenere una conferenza stampa sul suolo statunitense. (segue) (Cip)