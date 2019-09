Cina: Ufficio affari di Taiwan, Dpp danneggia gli interessi dei giovani dell'isola (4)

- “Credo che alle elezioni presidenziali (di Taiwan) del 2020, gli elettori si concentreranno sulla preservazione del nostro stile di vita democratico e delle nostre libertà”, ha detto a Denver il presidente di Taiwan, il cui gradimento politico ha ricevuto un inatteso contributo dalle recenti manifestazioni ad Hong Kong. “Le elezioni saranno una scelta di valori, di sistemi politici e di stili di vita”, ha aggiunto Tsai, che così ha voluto dipingere i suoi avversari del partito Kuomintang come portatori delle istanze unificazioniste di Pechino. Secondo l’ultimo sondaggio pubblicato dalla Taiwan Public Opinion Foundation, in uno scontro elettorale diretto con il suo principale rivale, il candidato del Kuomintang Han Kuo-yu, Tsai averebbe la meglio con il 45 per cento dei consensi, contro il 40 per cento del sindaco pro-cinese della città di Kaohsiung. (segue) (Cip)