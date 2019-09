Cina: Ufficio affari di Taiwan, Dpp danneggia gli interessi dei giovani dell'isola (5)

- Il sindaco della città di Kaohsiung, Han Kuo-yu, ha vinto le primarie del partito di opposizione Kuomintang in vista delle elezioni presidenziali, che si terranno a Taiwan a gennaio del prossimo anno. Il sindaco affrontava altri quattro esponenti del partito, incluso il miliardario fondatore del colosso dell’elettronica Foxconn, Terry Gou. Nelle ultime settimane Gou aveva recuperato terreno nei sondaggi, attingendo a piene mani alla sua fortuna economica, stimata in 6,3 miliardi di dollari, ed aveva persino promesso di utilizzare le sue ricchezze personali per colmare ammanchi di bilancio e finanziare politiche come l’assistenza gratuita all’infanzia.Han ha scelto invece di presentarsi come un “presidente del popolo”, e continua ad attingere supporto dagli elettori frustrati dalle crescenti diseguaglianze economiche all’interno della società taiwanese. (Cip)