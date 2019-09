Giappone: consumatori accelerano acquisti in vista dell’aumento dell’iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consumatori giapponesi hanno accelerato gli acquisti di articoli di consumo costosi, capi di vestiario e gioielleria in vista dell’aumento della tassazione sul valore aggiunto, che scatterà il 1° ottobre prossimo. La catena di negozi di elettronica Bic Camera, ad esempio, ha registrato ad agosto un aumento degli acquisti di frigoriferi del 30 per cento su base annua; gli acquisti di lavatrici sono aumentati, sempre ad agosto, del 40 per cento, con aumenti ancor più marcati per i modelli dal costo superiore a 200mila yen (1.880 dollari). Guidare l’economia giapponese attraverso le turbolenze che verranno innescate dall’aumento della tassazione sui consumi è una delle principali sfide a breve termine per il governo del premier Shinzo Abe. L’esecutivo conservatore ha predisposto una serie di incentivi ai consumi, specie per gli acquirenti di automobili e abitazioni. (segue) (Git)